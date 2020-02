Clizia Incorvaia ha un altro uomo |Cuore spezzato per Paolo Ciavarro al Gf Vip (Di sabato 1 febbraio 2020) Questa notizia rivelata dalla concorrente del Grande Fratello Vip, stravolge tutti i piani per una storia d’amore duratura e felice: Clizia Incorvaia ha un altro uomo ed è lei stessa a rivelarlo nella notte a Licia Nunez. Di sicuro la notizia spezzerà il Cuore di Paolo Ciavarro. Durante la puntata di ieri, venerdì 31 gennaio … L'articolo Clizia Incorvaia ha un altro uomo Cuore spezzato per Paolo Ciavarro al Gf Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

