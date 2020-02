Clamorosa indiscrezione: Friedkin tenta di acquistare il Milan! [DETTAGLI] (Di sabato 1 febbraio 2020) Una Clamorosa indiscrezione è rimbalzata questa mattina ed è proveniente dal settimanale finanziario “Milano Finanza”: Dan Friedkin, magnate americano prossimo a diventare il nuovo patron della Roma, avrebbe effettuato un tentativo per acquistare il Milan. L’incontro diretto con Singer, però, ha prodotto nient’altro che un due di picche: secco no di Elliott. Milan, analisi preoccupante e che fa riflettere: “L’anomalia del fondo Elliott e un saldo negativo pauroso” “Secondo quanto Milano Finanza ha appurato (e poi verificato) in ambienti finanziari internazionali – si legge -l’imprenditore americano ha tentato in extremis un blitz per acquistare il Milan, società di proprietà del fondo americano Elliott che non ha mai negato di poter uscire dall’investimento nel medio termine. In particolare, Friedkin ha trattato direttamente con la famiglia ... calcioweb.eu

