Ciro Immobile e la moglie a C’è Posta per Te per una famiglia in lutto: “Ci avete insegnate tanto” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il bomber della Lazio e la moglie Jessica Melena ospiti del programma di Maria De Filippi per consolare Arianna, una ragazza che ha perso suo fratello prematuramente ed è stata chiamata dai genitori in trasmissione. Il calciatore manifesta tutta la sua stima per come stanno attraversando questo momento: "Complimenti per la famiglia che siete". fanpage

OptaPaolo : 3 - Francesco #Caputo ha messo a segno 3 marcature multiple in casa in questo campionato, solo Ciro Immobile ha fat… - MediasetPlay : Il sabato sera tutti aspettiamo la storia di un regalo... Ciro Immobile e Jessica Melena saranno protagonisti di un… - OptaPaolo : 7 - Lautaro #Martínez è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questa Serie A (7, al pari… -