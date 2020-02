Cina, torna l’aviaria nella provincia dell’Hunan: già abbattuti 20mila polli (Di sabato 1 febbraio 2020) Le autorità cinesi hanno rilevato casi di virus H5N1 dell’aviaria a Shaoyang, provincia centrale dell’Hunan, con circa 4.500 polli infettati. Lo riporta il Global Times, sulla base delle informazioni fornite date dal ministero dell’Agricoltura. Il virus ha ucciso 4.500 polli e nel complesso sono stati abbatti quasi 20mila capi dopo la conferma del contagio. La provincia dell’Hunan confina con quella dell’Hubei, da dove è scaturita l’epidemia del nuovo coronavirus di Wuhan. Le autorità locali hanno sigillato e sterilizzato l’area infetta, dove un totale di 17.828 polli sono stati abbattuti e smaltiti, secondo il ministero, in modo sicuro. L'articolo Cina, torna l’aviaria nella provincia dell’Hunan: già abbattuti 20mila polli proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

