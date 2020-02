Cina, segnalò in chat il coronavirus a dicembre. Il retroscena sulle minacce al medico: «Non parlare. Disturbi l’ordine sociale» (Di sabato 1 febbraio 2020) Con il crescere del numero delle vittime e dei contagiati, crescono anche le domande attorno al virus arrivato dalla Cina. A metà gennaio il governo cinese ha reso nota l’esistenza del coronavirus, isolando la città di Wuhan, focolaio dell’epidemia e attuando tutte le misure di sicurezza necessarie. Ma, mentre in tutto il mondo aumenta il numero di contagi fuori dalla Cina, arrivano nuove indiscrezioni sulla presunta negligenza del governo cinese. Il 30 dicembre scorso, su un gruppo Wechat chiamato «University of Whuan, clinic 2004» un certo Li Wenliang manda questo messaggio: «Confermati 7 casi di Sars provenienti dal mercato di frutta e pesce». E’ quanto riportato da La Stampa. Il medico Li mette in chat la diagnosi e le foto dei polmoni di alcuni pazienti. «I pazienti sono ora isolati nella sala di emergenza», scrive Li. Ma il pericolo sembra non essere il ... open.online

Miti_Vigliero : Cina, segnalò in chat il coronavirus a dicembre. Il retroscena sulle minacce al medico: «Non parlare. Disturbi l’or… - giorgio_tw : @RobertoBurioni Segnalo che mentre ieri il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato:… -