Chiara Ferragni come Harley Quinn, su Instagram le foto stile Birds of Prey (Di sabato 1 febbraio 2020) Chiara Ferragni come Harley Quinn: l'influencer si veste a tema Birds of Prey in occasione dell'uscita del film con Margot Robbie. Chiara Ferragni vestita come Harley Quinn per celebrare l'uscita del film targato DC Birds of Prey. L'imprenditrice e influencer di fama internazionale, ha sfoggiato una giacca con le frange e codini colorati caratteristici del folle personaggio di Harley, che sullo schermo è interpretata da Margot Robbie. La blogger ha scritto nel post Instagram in cui ha mostrato gli scatti a tema: "Adoro la mia nuova eroina Harley Quinn Guys dovete vedere il nuovo film @BirdsofPreyilfilm, esce il 6 febbraio in Italia". In effetti, anche se nel suo caso si tratta di diChiarata sponsorizzazione, Birds of Prey sembrerebbe essere un film ... movieplayer

vogue_italia : Se non avete il push-up di Chiara Ferragni - e comunque volete un effetto più a lungo termine ma senza bisturi - ec… - BinaryOptionEU : #Fedez e lo scherzo riuscito, Chiara #Ferragni scioccata /VIDEO - infoitcultura : Chiara Ferragni in lacrime per lo scherzo di Fedez -