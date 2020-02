Chi è Sofia Kenin, tennista russa naturalizzata americana (Di sabato 1 febbraio 2020) Chi è Sofia Kenin, la tennista russa naturalizzata americana che ha come idoli Serena Williams e Maria Sharapova. La carriera e la vita privata. NEW YORK (STATI UNITI) – Sofia Kenin è uno degli astri nascenti del tennis mondiale. Dopo le prime vittorie arrivate nel 2019, la tennista russa naturalizzata americana ha conquistato il 1° febbraio 2020 il suo primo Grande Slam andando a conquistare gli Australian Open. Chi è Sofia Kenin, la carriera della tennista americana L’infanzia di Sofia Kenin è stata molto movimentata. Nata a Mosca, in Russia, il 14 novembre 1998 sotto il segno dello Scorpione, da piccolissima si è trasferita negli Stati Uniti dove attualmente risiede in Florida. Cresciuta nel mito di Serena Williams e Maria Sharapova, la statunitense si è avvicinata al tennis sin da piccola. A livello giovanile ha raggiunto diversi successi con ... newsmondo

