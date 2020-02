C'è posta per te ospiti speciali ed anticipazioni 1 febbraio 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Nella puntata di questa sera 1 febbraio 2020 di C’è posta per Te, vedremo degli ospiti davvero speciali e molto amati dal pubblico: Ciro Immobile, il calciatore della Lazio e la sua bellissima moglie Jessica Melena. Ciro e Jessica li abbiamo visti insieme diverse volte in tv dove hanno stupito per la loro semplicità: li ricordiamo nello scherzo delle Iene, dove Jessica fingeva interesse al corteggiamento di uno sconosciuto, eArticolo completo: C'è posta per te ospiti speciali ed anticipazioni 1 febbraio 2020 dal blog SoloDonna solodonna

