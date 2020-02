C’è Posta Per Te, Licia umilia l’amante del marito: “Papà state attenti!” (Di sabato 1 febbraio 2020) Licia a C’è Posta Per Te smaschera l’amante del marito: “Fa la maestra a Cefalù. Papà state attenti!” La storia di Licia ed Ernesto di Messina a C’è Posta Per Te ha conquistato tutti. La donna ha accettato l’invito a C’è Posta Per Te, dicendosi non arrabbiata ma delusa del tradimento subito dal marito Ernesto. L’uomo ha dichiarato di non aver mai provato un sentimento nei confronti della sua amante, ma Licia a C’è Posta Per Te è sbottata: “Perchè hai fatto quello che hai fatto se ero una buona moglie?” Licia a Maria De Filippi ha dichiarato che non lo perdonerà mai, perchè ha già provato a perdonarlo tre anni fa. Poi si è scagliata contro l’amante del marito, sostenendo che è sola, non ha amicizie e ha legato solo con lui: “Fa la maestrina a Cefalù, mi verrebbe di andare nella sua scuola e mettere il cartello ... lanostratv

