C’è Posta per Te: Giovanni vuole riconquistare Giovanna dopo 70 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Una dichiarazione d’amore giunta dopo settant’anni: Giuseppe si è rivolto a C’è Posta per Te per provare a conquistare Giovanna, una persona che lui aveva incontrato nel 1948 a Trapani e con cui già all’epoca sognava di avere una relazione. C’è Posta per Te: Giuseppe e Giovanna Giuseppe e Giovanni si sono conosciuti quando lui aveva 21 anni e le ne aveva 13. Lui abitava a Monreale ma si recava spesso a Trapani perché lì viveva sua sorella minore che si era sposata. Lei era la figlia di un’amica di quest’ultima. I due si sono conosciuti e si sono accorti subito di piacersi l’un l’altro, ma Giuseppe si era guardato bene dall’andare oltre perché “a quell’epoca anche il pensiero era peccato”. Gli anni sono quindi passati e i due hanno fatto scelte e vite diverse. Giuseppe si è sposato, è stato insieme ad una donna ... notizie

trash_italiano : C'È POSTA OVER FINALMENTE. #cepostaperte - HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - thetruelast : per stasera io e mia cugina avevamo programmato mille cose, volevamo spaccare il mondo e alla fine è stato il mondo… -