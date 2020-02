C'è posta per te 2020: ospiti Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena, stasera su Canale 5 (Di sabato 1 febbraio 2020) C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:10 con la quarta puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la quarta puntata in compagnia dell'attuale capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, che sarà in studio accanto a Maria De Filippi per una sicuramente gradita sorpresa. Anche questa settimana Maria De Filippi porta nelle case degli italiani le emozionanti storie di chi cerca di ricongiungersi a familiari lontani, di chi ha bisogno di ricostruire un legame ormai deteriorato, ma anche di chi scrive al programma per fare un regalo ad una persona speciale. E il bomber della Lazio Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica Melena, sarà proprio coinvolto come ... movieplayer

LaStampa : Il gesto del sindaco di Milano in segno di solidarietà per quanto accaduto a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove l… - HuffPostItalia : Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te - Stormtrooper528 : RT @maddalena2471: Dovremmo estenderlo a tutte le nazioni Germania, obbligo per Facebook di segnalare chi posta svastiche -