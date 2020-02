CDS – “Conte senza alibi”, intanto il futuro di Kalidou Koulibaly è incerto (Di sabato 1 febbraio 2020) “Conte senza alibi” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che valuta il mercato che incorona l’Interregina della sessione invernale: “Ora il tecnico non può più nascondersi: ha la squadra per vincere”. Di spalla spazio anche al mercato della Lazio: “Giroud, promessa per luglio”. In taglio basso c’è il campionato, con la Roma e la sua “Missione Champions” con il Sassuolo. Non manca un approfondimento su Kalidou Koulibaly. Il giornale parla infatti del possibile addio a fine stagione, dopo che che sono state rifiutate offerte faraoniche da parte di Manchester United e Real Madrid nei mesi scorsi. Adesso anche il Paris Saint-Germain si è fatto avanti per il difensore. La clausola nel contratto dovrebbe essere da 150 milioni di Euro ed il potere contrattuale quindi è nelle mani di ... calciomercato.napoli

