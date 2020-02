Cavani Atletico Madrid, Cerezo: «Non siamo qui per essere derubati» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, parla del mancato arrivo di Edinson Cavani: ecco le sue parole Enrique Cerezo ha parlato ai media spagnoli del mancato arrivo di Cavani. Ecco le parole del presidente dell’Atletico Madrid. «E’ vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati. Simeone? È un grande tecnico. L’allenatore che ha vinto il maggior numero di titoli con l’Atletico e continuerà a vincerli». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

