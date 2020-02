Castel Volturno, il report: azzurro out per influenza (Di sabato 1 febbraio 2020) Castel Volturno, il report: sessione in palestra per il gruppo, terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam; lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Politano, Fabian influenzato. L'articolo Castel Volturno, il report: azzurro out per influenza proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

