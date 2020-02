Caro Travaglio, sui vitalizi stavolta hai esagerato (Di sabato 1 febbraio 2020) Il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari è stato una mossa demagogica e palesemente anticostituzionale. La Consulta aveva già espresso il suo indirizzo in passato su provvedimenti del genere: devono essere motivati da situazioni di grave emergenza economica, devono essere temporanei e devono essere “proporzionali”, nel senso che non può accadere che a qualcuno, ad esempio, venga decurtato il 10% degli assegni e ad altri il 50% o più. Il taglio deciso invece dall’ufficio di presidenza della Camera, e poi “imitato” da quello del Senato, violava almeno due di queste condizioni, il carattere temporaneo e la proporzionalità. E anche dal punto di vista dell’emergenza economica ci sarebbe da ridire. Perché è vero che il debito pubblico italiano può essere considerato di carattere emergenziale, ma un taglio che riguarda una platea di appena duemila persone, peraltro in età avanzata e quindi ... ilfogliettone

