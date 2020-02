CALDO ANOMALO eccezionale in tutta Europa, prima del maxi stravolgimento (Di sabato 1 febbraio 2020) In questo avvio di febbraio l'anticiclone sub-tropicale è atteso nuovamente in rinforzo su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale. Avremo una vera propria fiammata primaverile in diverse nazioni del Continente, per un contributo d'aria calda in seno al promontorio anticiclonico. La bolla d'aria calda attanaglierà oltre mezza Europa in questi primi giorni del mese, sino all'inizio di settimana, con il flusso atlantico di nuovo confinato più a nord. Siamo dinanzi all'ennesimo picco d'anomalia di un inverno molto sottotono, che non presenta situazioni favorevoli agli episodi di freddo. Semmai accade il contrario, con le invasioni di tanto in tanto di corpose avvezioni calde subtropicali. Se questo tipo di configurazioni si verificassero in estate, si starebbe parlando di temperature elevatissime con clima da fornace. La fase apicale di questa fase calda è attesa ad ... meteogiornale

