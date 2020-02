Calciomercato, anomalia Napoli: De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice (Di sabato 1 febbraio 2020) Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Rrhamani: 95 milioni sul mercato di gennaio rappresentano un inedito assoluto per Aurelio De Laurentiis. E dire che nella sua veste di presidente di calcio Adl ha mostrato spesso di essere disposto a smentire se stesso e i suoi “dogmi”, ma quello di non spendere tanto a campionato in corso sembrava intoccabile. Parlare di Grassi e Regini o di Zinedine Machach ai napoletani infatti equivale ad aprire ferite e discussioni interminabili: nomi associati a mercati di gennaio giudicati assolutamente inadeguati per una squadra prima in classifica e in corsa per lo scudetto. Ma in generale, scudetto o non scudetto, i numeri parlano chiaro: il record, fino ad oggi, era di 18,5 milioni spesi a gennaio, per correttivi (Pavoletti preso con Milik infortunato) o investimenti e occasioni come Goulham, Gabbiadini, Vargas. RECORD – 95 milioni sono un record non ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Calciomercato, anomalia Napoli: De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice - doctorhoover : RT @TutteLeNotizie: Calciomercato, anomalia Napoli: De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice - TutteLeNotizie : Calciomercato, anomalia Napoli: De Laurentiis ha speso 95 milioni per la decrescita felice -