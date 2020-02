Calcio, Zlatan Ibrahimovic non convocato da Pioli per la sfida di Serie A contro il Verona (Di sabato 1 febbraio 2020) Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato per la sfida di domani tra Milan e Verona, in programma allo stadio “San Siro” di Milano alle ore 15.00. Il centravanti svedese, capace di trascinare i rossoneri a quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, non si è allenato negli ultimi due giorni a causa di un attacco influenzale e quindi verrà tenuto precauzionalmente a riposo dal tecnico Stefano Pioli nella prossima sfida. Oltre al 38enne scandinavo, sono indisponibili tra le fila dei lombardi anche Kjaer e Krunic, esclusi dalla lista dei convocati. Per Ibrahimovic non dovrebbero esserci problemi di recupero in vista dell’attesissimo derby di Milano di domenica 9 febbraio, in cui proverà a tornare protagonista anche in una delle stracittadine più importanti d’Italia e d’Europa. Di seguito l’elenco completo dei 20 giocatori convocati da ... oasport

