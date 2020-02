Calcio, morto Luciano Gaucci: per anni è stato presidente del Perugia (Di sabato 1 febbraio 2020) Calcio, morto Luciano Gaucci: aveva 81 anni Lutto nel mondo del Calcio. Oggi, 1 febbraio 2020, è morto Luciano Gaucci. A lungo presidente del Perugia tra gli anni ’90 e 2000, è morto oggi a Santo Domingo, come riporta l’Ansa. Gaucci, che aveva 81 anni, era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell’isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente. Luciano Gaucci morto, chi era Considerato uno dei più vulcanici presidente del Calcio italiano, Luciano Gaucci oltre al Perugia ha guidato anche Viterbese, Sambenedettese e Catania, oltre ad essere stato vicepresidente della Roma. tpi

