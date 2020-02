Calcio femminile, la Fiorentina batte il Tavagnacco, la Juventus fermata dal Florentia nel 14° turno della Serie A 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) In attesa dei due match di domenica tra Milan e Inter e tra Empoli e Roma, sono andate in scena quattro partite del 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie 2019-2020. A sorpresa, la capolista Juventus è stata fermata sullo score di 0-0 in trasferta dal Florentia San Gimignano. Una prova non brillantissima per le bianconere che, tenuto conto di questo risultato, hanno visto scendere a 6 lunghezze il loro vantaggio sulla Fiorentina. La compagine di Antonio Cincotta, infatti, ha espugnato il campo del Tavagnacco (1-0): una rete della spagnola Paloma Lazaro al 37′ ha sbloccato lo score, garantendo i tre punti al termine di un match complicato per le gigliate. Un punteggio che ha affossato ulteriormente le friulane, penultime con 9 punti. Ha rafforzato la sua quinta posizione il Sassuolo. Autentico show delle nero-verdi tra le mura amiche, al cospetto dell’Orobica: ... oasport

