Cagliari Parma, Joao Pedro segna e dedica il gol a Bryant – FOTO (Di sabato 1 febbraio 2020) Joao Pedro è tornato a segnare durante Cagliari Parma, dedicando il gol a Kobe Bryant scomparso una settimana fa Joao Pedro è tornato al gol durante Cagliari-Parma, sfruttando un perfetto cross rasoterra di Simeone. Il centravanti rossoblù dopo aver battuto Colombi si è rivolto ad una telecamera a bordocampo mimando il 24 con le dita. Chiaro riferimento a uno dei due numeri di maglia indossati in carriera da Kobe Bryant, scomparso tragicamente una settimana fa. Joao Pedro, appassionato di NBA, ha voluto dedicare la rete al campione americano. João Pedro’s tribute to Kobe ❤️ Love being shown for the global icon at Cagliari. #CagliariParma @SerieA EN pic.twitter.com/i6ZcQvjcmA — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) February 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

CagliariCalcio : ? | IERI E OGGI Da Parma-Cagliari a #CagliariParma. Forza ragazzi ???? #SerieATIM #forzaCasteddu - CagliariCalcio : GARA AD ALTA QUOTA ?? - STATS: - eraytrader : #CanliBahis ??? Cagliari - Parma ?? KG- Var #LiveBet -