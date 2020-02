Cagliari Parma 2-1 LIVE: Nandez vicino al tris (Di sabato 1 febbraio 2020) Alla Sardegna Arena, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Sardegna Arena, Cagliari e Parma si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Parma 2-1 MOVIOLA 2′ Tiro di Kucka – Parla regalata dal Cagliari al centrocampista del Parma che non ci pensa due volte e calcia. Il suo destro si spegne di poco a lato. 14′ Tiro di Cigarini – Buona azione del Cagliari con Joao Pedro che mette un pallone a rimorchio dalla destra. Accorre il centrocampista che col destro non inquadra la porta. 19′ Gol di Joao Pedro – Cross dalla destra di Simeone, il brasiliano anticipa col suo movimento Iacoponi e di prima batte Colombi. 25′ Tiro di Simeone – Altra fiammata del Cagliari con Nainggolan, che ... calcionews24

