Cagliari, Maran: «Avremmo meritato la vittoria, fa rabbia perdere punti così» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Cagliari, Rolando Maran non ha digerito il pareggio del Parma arrivato in extremis: ecco le parole del tecnico – VIDEO (dal nostro inviato) – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il pareggio con il Parma. «Nella prima parte riuscivamo a vincere le partite senza i numeri positivi che abbiamo adesso. Non portiamo a casa una vittoria che sarebbe stata meritata. Il modo di interpretare la partita deve essere questo, paghiamo sempre a caro prezzo gli errori. Dobbiamo migliorare in difesa, avere fiducia. Fa rabbia perdere partite così». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

CagliariCalcio : ?? | COMMENTO #Maran: 'Pari che brucia' ?? - scommesse_it : Serie A, Cagliari-Parma 2-2: gol di Cornelius nel finale, beffato Maran - BombeDiVlad : Cagliari, Maran: “Pareggio che brucia” -