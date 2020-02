Cagliari, Joao Pedro: «Dobbiamo crescere. Il Parma ci ha puniti» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il commento di Joao Pedro al termine di Cagliari Parma: ecco le parole dell’attaccante brasiliano in forza ai sardi Joao Pedro, attaccante del Cagliari, è intervenuto al termine della sfida col Parma conclusasi in parità (2-2). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. «Risultato amaro? Ci dispiace. Dobbiamo imparare, crescere. La squadra sta facendo il suo gioco, purtroppo in alcuni momenti sbagliamo, regaliamo qualcosa. Giocando contro squadre come il Parma, veniamo puniti. Rigore? Volevo cambiare modo di calciare: ho sbagliato, mi dispiace». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

