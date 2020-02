Burnley-Arsenal, Premier League: pronostici e formazioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Burnley-Arsenal è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: pronostici e formazioni. Burnley – Arsenal domenica ore 15:00 Alcune settimane fa, Mikel Arteta è diventato il terzo allenatore stagionale dell’Arsenal, dopo Unai Emery e Fredrik Ljungberg, che ha garantito l’interim per un breve periodo. Il lavoro dell’ex vice di Pep Guardiola sta producendo esiti altalenanti: i Gunners, del resto, devono fare i conti con numerosi limiti strutturali, non facili da correggere in breve tempo. Negli ultimi anni, troppe discutibili scelte di mercato hanno contribuito a creare una situazione negativa. In questo fine settimana, Arteta tornerà a contare su Pierre-Emerick Aubameyang e David Luiz, al rientro dalle rispettive squalifiche. Il gabonese, attaccante di alto livello, è pronto a ... ilveggente

GenovaOn : Notizie sulla squadra dell'Arsenal: prevista la formazione per 4-2-3-1 contro Burnley – Arteta ha un dilemma di sel… -