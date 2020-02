Burioni spiega perché non c'è pericolo coronavirus nei ristoranti cinesi (Di sabato 1 febbraio 2020) “I cinesi in Italia sono esposti come tutti gli altri al pericolo di contrarre il virus, che non bada a razza e colore della pelle e che comunque da noi non ha generato alcun focolaio di infezione”. Lo assicura in un'intervista a La Stampa il virologo Roberto Burioni che aggiunge che “per ora abbiano solo due casi prontamente isolati” e che per poter parlare di un focolaio “dovremmo avere casi di “infezione secondaria”, ossia di persone che hanno contratto il virus senza provenire dalle zone dove in Cina è propagata l'epidemia”. Ma così non è. Tuttavia Burioni dice anche che “è importante identificare al più presto chi ha avuto contatti stretti con la persona contaminata e tenerla in isolamento e sotto osservazione fino all'esito negativo del test”, che è poi anche l'unico modo per impedire che l'infezione si propaghi. Anche se secondo il virologo “questo coronavirus è piuttosto ... agi

