Bundesliga, Magonza-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Bundesliga, Magonza-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote Presso l’Opel Arena di Magonza, sabato 1 febbraio alle ore 15:30, si giocherà Magonza-Bayern Monaco. Il match sarà valevole per la 20esima giornata di Bundesliga. Il Magonza al momento occupa la posizione numero quindici in classifica a 18 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach per 3-1. Brutto fin qui il rendimento dei Nullfunfer, che gravitano vicini alla zona playout e hanno raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Curiosità: per loro al momento nessun pareggio in questa Bundes.Segui Termometro Politico su Google News Il Bayern Monaco adesso occupa la seconda posizione in classifica con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro lo Schalke 04 per 5-0. Una lenta ma costante risalita per i ... termometropolitico

