Bundesliga, Lipsia-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Bundesliga, Lipsia-Borussia Mönchengladbach: probabili formazioni, pronostico e quote Lipsia-Borussia Mönchengladbach sarà una delle sfide della 20esima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 di sabato 1 febbraio presso la Red Bull Arena di Lipsia. La capolista Lipsia attualmente ha 40 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Eintracht Francoforte per 2-0. Una sconfitta che non ci voleva per i Rotten Bullen, che hanno così visto avvicinarsi le rivali. Ora serve tornare alla vittoria.Segui Termometro Politico su Google News Ma non sarà affatto facile contro il Borussia Mönchengladbach, che adesso si ritrova terzo in classifica con 38 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Magonza per 3-1. I Fohlen non stanno passando una fase di stagione brillantissima ma sono comunque in orbita primo posto. La ... termometropolitico

1x2calcio : CALCIOMERCATO INVERNALE: TOP 5 Bundesliga HAALAND ha scelto il Borussia Dortmund (5 gol in 1 ora) PIATEK l'Hertha,… - G3N3RATIONSPORT : #Bundesliga #RBLipsia-#BorussiaMönchengladbach streaming, probabili formazioni e diretta tv - Gio_Dusi : La polemica più curiosa della settimana arriva da Lipsia: l'ex allenatore Ralf Rangnick ha criticato aspramente i g… -