Bundesliga, Hoffenheim-Leverkusen: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Bundesliga, Hoffenheim-Leverkusen: probabili formazioni, pronostico e quote Hoffenheim-Leverkusen saràuno dei match in programma nella 20esima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto alle ore 15:30 di sabato 1 febbraio presso la PreZero Arena di Sinsheim. L’Hoffenheim, che adesso si trova settimo in classifica con 30 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Werder Brema per 0-3. Buon momento per gli azzurri, che hanno conquistato tre successi nelle ultime cinque uscite di Bundes e puntano l’Europa.Segui Termometro Politico su Google News Il Leverkusen al momento è in quinta posizione in classifica a 34 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Fortuna Düsseldorf per 3-0. Per loro tre vittorie consecutive che li hanno rilanciati a ridosso della zona Champions League. Questo però sarà un test molto difficile da ... termometropolitico

Bundesliga - Werder Brema-Hoffenheim : probabili formazioni - pronostico e quote : Bundesliga , Werder Brema-Hoffenheim : probabili formazioni , pronostico e quote Al Weserstadion di Brema, alle ore 15:30 di domenica 26 gennaio, andrà in scena Werder Brema-Hoffenheim . Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Bundesliga . Il Werder Brema, che adesso si trova in sedicesima posizione in graduatoria a 17 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Fortuna Dusseldorf per 0-1. Un successo ...

Werder-Hoffenheim e Leverkusen-Dusseldorf - Bundesliga : Werder-Hoffenheim e Leverkusen-Fortuna Dusseldorf sono due partite di Bundesliga e si giocano domenica: pronostici e probabili formazioni. WERDER BREMA – HOFFENHEIM | domenica ore 15:30 Il Werder Brema si trova nelle zone basse della classifica di Bundesliga , deve lottare per non retrocedere e fatica moltissimo in casa, dove si è finora limitato a vincere soltanto una volta nell’attuale edizione del massimo campionato ...

Bundesliga - Hoffenheim-Eintracht Francoforte : probabili formazioni - pronostico e quote : Bundesliga , Hoffenheim-Eintracht Francoforte : probabili formazioni , pronostico e quote Alle 15:30 di sabato 18 gennaio allo stadio PreZero Arena di Sinsheim giocheranno Hoffenheim e Eintracht Francoforte . La partita sarà valida per la 18sima giornata di Bundesliga . Il Hoffenheim, che oggi si trova in settima posizione in classifica a 27 punti, è reduce dall’importante vittoria in casa contro il Borussia Dortmund (attualmente quarto in ...

Risultati Bundesliga - 12ª giornata : cinquina Mainz ad Hoffenheim - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Dodicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno. Nel match d’apertura di giornata, gol e spettacolo tra Dortmund e Paderborn: finisce 3-3. Al sabato, tante vittorie esterne, tra cui quella dello Schalke in casa del Werder Brema (1-2). Poker del Bayern Monaco a Dusseldorf mentre il Wolsfurbg sbanca Francoforte. Pari Leverkusen, l’Union Berlino regola il ...

1x2calcio : CALCIOMERCATO INVERNALE: TOP 5 Bundesliga HAALAND ha scelto il Borussia Dortmund (5 gol in 1 ora) PIATEK l'Hertha,… - sportli26181512 : #Bundesliga, il Bayer al 5° posto. Bene l'Hoffenheim col Werder: Il Leverkusen supera con un netto 3-0 il Fortuna D… - sportli26181512 : Werder Brema-Hoffenheim 0-3: Rotondo successo per l'Hoffenheim nel match valevole per la diciannovesima giornata de… -