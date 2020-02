Bundesliga, Fortuna Düsseldorf-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Bundesliga, Fortuna Düsseldorf-Eintracht Francoforte: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 15:30 di sabato 1 febbraio, presso la Merkur Spielarena di Düsseldorf, scenderanno in campo Fortuna Düsseldorf ed Eintracht Francoforte. La partita sarà valevole per la 20esima giornata di Bundesliga. Il Fortuna Düsseldorf, che al momento occupa l’ultima piazza in classifica con 15 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Leverkusen per 3-0. Viene davvero difficile pensare alla salvezza, anche alla luce dell’unica vittoria accompagnata da quattro ko nelle ultime settimane. Nonostante ciò, la zona tranquilla dista poche lunghezze.Segui Termometro Politico su Google News L’Eintracht Francoforte al momento è in nona posizione in classifica con 24 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Lipsia per 2-0. ... termometropolitico

