Brindisi-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi (1 febbraio) si disputerà la sfida tra Brindisi e Olimpia Milano, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il PalaPentassuglia. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La Happy Casa Brindisi deve dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League, ufficializzata martedì scorso con la sconfitta sul campo del Falco Szombathely, e rituffarsi in campionato, dove le cose ultimamente stanno andando bene: i salentini provengono infatti da tre vittorie consecutive e si sono rilanciati prepotentemente in classifica (quarto posto). A pari punti con i pugliesi c’è l’Olimpia Milano, da cui però ci si aspettava un rendimento decisamente superiore rispetto alle 12 vittorie e 7 ... oasport

Pianeta_Basket : LBA - Ardua trasferta a Brindisi per l'Olimpia Milano - basketissimo : Milano attesa dalla terza trasferta consecutiva in campionato, ed è già uno scontro importante in chiave classifica… - fabiocavagnera : Domani è già campionato: le ultime news sui biancorossi e le parole della vigilia di Ettore Messina #LBASerieA… -