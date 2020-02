Brexit,il rammarico dell'Unione europea

Unione europea si rammarica della decisione del Regno Unito di lasciare l' alleanza, ma considera Londra come uno dei suoi partner chiave. Lo ha detto il capo della politica estera europea Josep Borrell. "Sebbene l'Unione europea, e io personalmente,ci rammarichiamo moltissimo della decisione, rispettiamo pienamente questa scelta e siamo pronti ad andare avanti",ha detto.Alla mezzanotte scorsa il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea dopo 47 anni insieme,compresi tre anni e mezzo di post referendum.(Di sabato 1 febbraio 2020) L'si rammaricaa decisione del Regno Unito di lasciare l' alleanza, ma considera Londra come uno dei suoi partner chiave. Lo ha detto il capoa politica esteraJosep Borrell. "Sebbene l', e io personalmente,ci rammarichiamo moltissimoa decisione, rispettiamo pienamente questa scelta e siamo pronti ad andare avanti",ha detto.Alla mezzanotte scorsa il Regno Unito ha lasciato l'dopo 47 anni insieme,compresi tre anni e mezzo di post referendum.(Di sabato 1 febbraio 2020)

