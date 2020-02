Brexit - Tutte le tappe di un'incognita per l'automotive - FOTO GALLERY (Di sabato 1 febbraio 2020) A mezzanotte di oggi, 31 gennaio, il Regno Unito uscirà definitivamente dallUnione Europea. La fatidica Brexit, suggellata solo pochi giorni fa dallapprovazione degli accordi tra Londra e Bruxelles, giunge al termine di un percorso non indolore, che ha già mostrato i suoi effetti sulleconomia dOltremanica. Notevoli sono state le ripercussioni per il mondo dellauto: le ricordiamo nella nostra galleria di immagini, dove, ripercorrendo Tutte le tappe di un evento che è una grande sfida per il settore, vi spieghiamo come già diverse Case abbiano minacciato, se non annunciato, la chiusura di stabilimenti e uffici finanziari.I negoziati. Da domani, 1 febbraio, prenderà il via un periodo di transizione nel corso del quale il Regno Unito e lUnione Europea dovranno venire a capo della spinosa questione dei dazi e della concorrenza tra imprese. La presidente della Commissione Europea, Ursula von ... quattroruote

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le balle e le profezie di sciagura su #Brexit. “Competenti” e “esperti” non ne azz… - chialoveslarryx : RT @here_forOt5: aldilà di tutte le battute che si possono fare, questa cosa è decisamente triste #Brexit - corazonlalala : RT @here_forOt5: aldilà di tutte le battute che si possono fare, questa cosa è decisamente triste #Brexit -