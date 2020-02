Brexit, Tony Blair: “Gli europeisti devono voltare pagina” (Di sabato 1 febbraio 2020) Anche Tony Blair si è arreso: la Brexit è diventata realtà; l’Europa come la ricordiamo noi con il Regno Unito, non esiste più. “Sulla Brexit dobbiamo voltare pagina. Mi spiace, ma non c’è alternativa. A tre anni e mezzo dal referendum, siamo tutti stanchi. Basta”. Parla così Tony Blair nel primo giorno dell’inizio di una … L'articolo Brexit, Tony Blair: “Gli europeisti devono voltare pagina” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

