Brexit, Johnson: "È l'inizio di una nuova era. La strada dell'Unione europea non era più la nostra"

"L'Unione europea, nonostante tutti i suoi punti di forza e le ammirevoli qualità, è evoluta negli ultimi 50 anni verso una direzione che non si addice più" al Regno Unito. Per questo la scelta del divorzio da Bruxelles è "sana e democratica" e serve a restituire "sovranità" al Paese su temi quali "controllo dell'immigrazione", commerci, legislazione. Nel giorno dell'addio all'Unione europea, il premier britannico Boris Johnson in un messaggio alla nazione ha fatto sfoggio di ottimismo e richiamato all'unità un Paese profondamente lacerato, anche se in maggioranza sollevato dalla sensazione di aver dato almeno un primo taglio alle incertezze. La Brexit diventa realtà nella notte, l'Union Jack e la bandiera azzurra con le stelle europee si separano, ammainate nei rispettivi palazzi del potere, fra i festeggiamenti

