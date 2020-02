Brexit | gli inglesi se ne vanno dall' Unione europea ma con il malloppo in tasca Beati

Johnson : Brexit è meravigliosa speranza : 23.11 "E' l'alba di una nuova era. Per molti la Brexit è una meravigliosa speranza, altri avvertono un senso di ansietà. Un terzo gruppo, il più grande forse, è sollevato per la fine della lotta politica". Così il premier Johnson nel suo discorso alla nazione. "La strada dell'Ue si è evoluta negli ultimi 50 anni in una direzione che non di addice più al Regno Unito. Ora restituiremo sovranità al Paese sul controllo dell'immigrazone, commerci, ...

Perché la Brexit è ancora la scelta migliore per il Regno Unito : Nonostante tutta l’incertezza che la Brexit ha causato negli ultimi tre anni, ci sono molte ragioni per cui rimane ancora la scelta migliore per il Regno Unito. Il 23 giugno 2016, il 52 per cento degli elettori che hanno partecipato al Referendum sull’UE ha votato a favore dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE. Questa votazione ha ribaltato la decisione del referendum del 1975 in base al quale il 67 per cento degli elettori ...

Brexit - la Scozia non ci sta : “Vogliamo l’indipendenza” : La Scozia fa sapere che l’uscita dall’UE non è stata ben accolta da tutto il Regno Unito. Anche l’Irlanda si unisce al coro Indipendentisti scozzesi (Fonte foto: bbc.co.uk) La Scozia non è mai stata d’accordo con la Brexit, che ufficialmente alla mezzanotte di oggi, entrerà in vigore. L’Unione Europea, saluterà quindi ufficialmente la Gran Bretagna dopo aver approvato l’accordo di recesso con essa. ...

Brexit - l’addio degli eurodeputati inglesi : via dal Parlamento Ue al suono delle cornamuse : Addio a Bruxelles con le cornamuse oggi per gli eurodeputati del Brexit Party di Nigel Farage. Una quindicina di europarlamentari del partito del Leave stamani si sono riuniti sulle scale dell’ingresso del Parlamento Europeo che dà su place du Luxembourg e, senza il loro leader, hanno attraversato l’esplanade, per andare a prendere il taxi a un centinaio di metri di distanza, alzando una Union Jack. Gli europarlamentari, seguiti da ...

Maria Giovanna Maglie : “UK festeggia la Brexit - noi abbiamo Giuseppi” : Nuova critica, questa volta velata, a Giuseppe Conte da parte di Maria Giovanna Maglie: la giornalista si è espressa in merito alla Brexit non mancando di fare il confronto tra i festeggiamenti del Regno Unito e la situazione dell’Unione Europea. Maria Giovanna Maglie sulla Brexit A distanza di quasi quattro anni dal referendum, gli inglesi sono pronti a dire il loro addio definitivo all’Ue dopo l’approvazione ...

Brexit - la proposta di Scudieri (Adler) : Accogliamo nel Mezzogiorno le imprese in fuga dalla Gran Bretagna : “Faccio una proposta alla politica e ai rappresentanti istituzionali del nostro Paese: in tutt’Italia, ma al Sud in particolare, c’è un Gran numero di capannoni industriali in disuso. E allora perché non ospitare le aziende che lasciano il Regno Unito causa Brexit? I problemi vanno trasformati in opportunità”. Questa è l’idea espressa da Paolo Scudieri, presidente del gruppo Adler, azienda campana leader mondiale nella componentistica ...

Gli effetti della Brexit sul pallone : gli inglesi “extracomunitari” tagliano gli stranieri : A mezzanotte il Regno Unito sarà un Regno e basta, fuori dall’Unione Europea. E’ il natale della Brexit, anche se i complicatissimi meccanismi commerciali e politici chiamati a gestire l’uscita dall’Europa della Gran Bretagna sono ancora in divenire, e per nulla definiti. Intanto anche il calcio inglese si interroga sul suo futuro “europeo”, e i due grandi poteri del football sono già ai ferri corti. Perché in ...

Brexit - Maria Giovanna Maglie : "Nel Regno Unito festeggiano - noi abbiamo Giuseppi Conte. Fate il paragone" : Poche ore alla Brexit. Dopo una battaglia durata anni, iniziata dopo il referendum indetto da David Cameron, il Regno Unito alla mezzanotte dirà addio all'Unione Europea. Un addio che Maria Giovanna Maglie celebra su Twitter, con un tweet che affaccia molti concetti e la dice lunghissima su come la

Premier League - scontro con l’FA sugli stranieri post-Brexit : A partire dalla mezzanotte del 1° febbraio, il Regno Unito non sarà più considerato un membro dell’Unione Europea. Si tratta solamente del primo passo di una transazione che potrebbe durare anni e che porterà a conclusione quella “Brexit” di cui si è tanto discusso in tempi recenti. Anche il calcio sarà investito da questo processo, […] L'articolo Premier League, scontro con l’FA sugli stranieri post-Brexit è stato realizzato da Calcio e ...

Brexit - esperto : “Gli italiani non devono temerla - gli inglesi sì” : “Per l’economia italiana non ci sono particolari pericoli derivanti dalla Brexit, mentre direi che ci sono per il Regno Unito. Dunque, non devono essere gli italiani a temere la Brexit, ma gli inglesi“. Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Angelo Baglioni, professore ordinario di Economia Politica presso l’Università Cattolica di Milano. “Possono esserci -ipotizza- effetti molto contenuti come una lieve riduzione ...

Si può ricomporre la frattura della Brexit? I tentativi di BoJo e degli “esausti” : Londra. Molti sperano che l’addio all’Unione europea possa riportare un po’ di serenità nella politica britannica. L’auspicio è che brexiteer e remainer, le due tribù che si sono combattute negli ultimi tre anni, possano finalmente mettere da parte i rancori e riconciliarsi. La Brexit ha dominato il

Brexit - Consiglio Ue approva l'accordo : 20.40 Dopo il Parlamento europeo anche il Consiglio Ue ha approvato l'accordo di recesso che sancisce il divorzio tra Ue e Regno Unito. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio spiegando di aver "adottato tramite procedura scritta la decisione". l'accordo di recesso entrerà in vigore domani, 31 gennaio, a mezzanotte. Da quel momento in poi, il Regno Unito non sarà più uno stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.

Brexit - gli italiani non perderanno 140 mila posti di lavoro nei prossimi 2 anni : Davvero la Brexit avrà un impatto negativo sull’occupazione degli italiani a Londra? I numeri e l’evidenza suggeriscono che l'allarmismo è esagerato. Otto richieste di residenza su dieci in Inghilterra, già oggi, hanno via libera. L’unico problema per gli italiani? Un po' di burocrazia in più. Anche sull'export, i timori sono eccessivi.Continua a leggere

Brexit - ecco l’Europarlamento dopo l’addio degli eletti britannici : La Brexit avrà conseguenze rilevanti sulla composizione del Parlamento europeo, anche se non cambierà in modo sensibile gli equilibri e le maggioranze possibili. L'addio dei 73 eurodeputati britannici, a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio, non verrà compensato con un numero uguale di nuovi entranti: il totale dei seggi passerà da 751 a 705. Dei seggi lasciati liberi da inglesi, scozzesi, gallesi e nordirlandesi, solo 27 verranno ...