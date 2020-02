Brad Pitt e Angelina Jolie | com’è diventata la figlia Shilon | fotocopia del papà

Brad Pitt puzza : la star non si lava e le conseguenza sono… : Brad Pitt è uno degli uomini più belli e affascinanti che abbiano mai messo piede sulla terra. I suoi occhi azzurri e quel sorriso perfetto fanno cadere le donne ai suoi piedi da decenni. Ma c’è qualcosa su di lui che non tutti sanno… Brad Pitt puzza Brad non si lava: questa è una indiscrezione che arriva da Hollywood e che ha sconvolto i fan. Sembra che l’attore, conteso tra Jen e Angelina, non faccia la doccia quasi mai e che ...

La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie diventa un ‘maschietto’ : ecco Shiloh [FOTO] : 13 anni, figlia d’arte, bellissima: è Shiloh Jolie-Pitt, l’incredibile figlia gender variant di Brad e Angelina. Shiloh è un mix perfetto tra mamma e papà. Dei due divi del cinema ha preso davvero tutto: le labbra carnose, la mandibola marcata, il naso perfetto, gli occhi blu profondo e il fascino innato. Sarà merito anche della bellezza eterea unita al look da maschietto. Perché lei maschietto ci si sente fin da piccolina: in ...

Angelina Jolie e Brad Pitt di nuovo insieme : galeotto fu quel calice di vino : Dopo le incomprensioni apparentemente insanabili, a seguito dell’epocale separazione nel 2015, Brad Pitt e Angelina Jolie sembrava aver ritrovato un equilibrio. Difficile, zoppicante, delicatissimo. Ma fondato sulla necessità di riportare un po’ di sereno in una famiglia provata dalla separazione. L’amore è finito, su questo non c’è dubbio, ma adesso i Brangiolina sono tornati ufficialmente insieme. E il motivo, forse, è ...

Jennifer Aniston e Brad Pitt - il ritorno di fiamma fa impazzire tutti : «Si sono visti in gran segreto più volte» : Quella che sembrava una speculazione della stampa ‘rosa’ ed una suggestione dei fan più romantici, potrebbe essere un’ipotesi piuttosto plausibile: Jennifer Aniston e Brad Pitt, negli ultimi tempi, si sarebbero riavvicinati non poco. E c’è già chi sogna il ritorno di una coppia, sposata per quasi cinque anni. Li avevamo lasciati nel backstage degli Screen Actors Guild, mentre si erano scambiati piccole e tenere ...

Brad Pitt che indossa una targhetta col suo nome a un evento degli Oscar è l’umiltà in persona : Poco importa che sia uno degli attori più famosi di sempre The post Brad Pitt che indossa una targhetta col suo nome a un evento degli Oscar è l’umiltà in persona appeared first on News Mtv Italia.

