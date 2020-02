Boxe, Ilunga Makabu Campione del Mondo WBC dei massimi leggeri. Il congolese ha battuto Cieslak (Di sabato 1 febbraio 2020) Ilunga Makabu si è laureato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi leggeri. Il congolese ha sconfitto il Campione in carica Michal Cieslak davanti al proprio pubblico di Kinshasa (capitale della Repubblica Democratica del Congo). L’idolo locale (27 vittorie di cui 24 per ko, 2 sconfitte) è riuscito a regolare l’avversario (19-1) ai punti con un verdetto unanime abbastanza schiacciante (114-112, 115-111, 116-111). Makabu, ribattezzato Junior, è infatti riuscito a mandare al tappeto l’avversario tra quarto e quinto round sfruttando il suo potente destro con cui ha fatto ampiamente la differenza. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Boxe stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

