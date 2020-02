Borussia Dortmund, Haaland non si ferma più: altra doppietta! (Di sabato 1 febbraio 2020) Erling Haaland è semplicemente inarrestabile: altra doppietta per il norvegese questa volta contro l’Union Berlin Altro giro, altra corsa, altra doppietta. Erling Haaland è semplicemente inarrestabile. L’attaccante norvegese ha timbrato anche contro l’Union Berlin mettendo a referto una doppietta. Prima gara da titolare giocata da Haaland da quando veste la maglia giallonera del BVB. Il conto va quindi aggiornato: sette gol in 136 minuti. Statistiche impressionanti per l’ex Salisburgo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

