Bonus energia: dai rifiuti alla fognatura, ecco la guida a tutte le novità (Di sabato 1 febbraio 2020) Il decreto fiscale introduce l’agevolazione per i rifiuti e amplia lo sconto idrico: tutto quello che c’è da sapere sui benefici per le forniture di energia ilsole24ore

