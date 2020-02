Bologna Brescia: quale è l’importanza di Orsolini (Di sabato 1 febbraio 2020) In Bologna-Brescia, Orsolini è chiamato a fare la differenza. I felsinei devono sfruttare le lacune avversarie sul lato debole Il Brescia si difende con il rombo, modulo che ha il problema di cronico di lasciare scoperto il lato debole. Quando il Bologna attacca, Orsolini è solito defilarsi, occupando l’ampiezza a destra e ricevendo palla in una posizione defilata. I felsinei dovranno quindi sfruttare questo mismatch: ossia effettua rapidi cambi campo sulla sua fascia. I felsinei hanno bisogno di continuità di risultati dopo la vittoria di Ferrara. Il settimo posto continua a essere un obiettivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

