Blocco del traffico a Milano, le deroghe per Milan-Verona (Di sabato 1 febbraio 2020) Milano Blocco traffico stadio – Motori spenti dalle 10 alle 18, con eccezione dei veicoli con pass per disabili, quelli diretti o di ritorno dagli ospedali per ragioni sanitarie (con certificazione ad hoc), le auto del car sharing e quelle ibride ed elettriche, e poi le auto dei tifosi che vanno a vedere la partita … L'articolo Blocco del traffico a Milano, le deroghe per Milan-Verona calcioefinanza

TeresaBellanova : Ho deciso di annullare tutti i miei impegni di oggi, per seguire in prima persona dal @Mipaaf_ l’evolversi dell'eme… - EleonoraEvi : Basta un momento di debolezza del @Mov5Stelle che la #casta prova a riprendersi tutti i suoi #privilegi ed eliminar… - fattoquotidiano : Smog, a Milano auto ferme e guerra alle vecchie caldaie. Costa: “I fondi per sostituirle ci sono”. Lega contro bloc… -