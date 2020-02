Berlusconi si vergogni. La riforma della giustizia cancella i danni dei suoi Governi. Parla il sottosegretario Ferraresi: “Dal Cav un referendum surreale” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Sulla prescrizione è vero che ci sono differenze un po’ più forti ma sono sicuro che nel giro di qualche settimana si arriverà all’accordo” di maggioranza. Il sottosegretario alla giustizia, Vittorio Ferraresi, non ha dubbi sul fatto che presto la giustizia avrà la tanto agognata riforma e che questa risolverà i disastri causati dalla vecchia politica. All’inaugurazione dell’anno giudiziario il presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, ha detto che con il blocco della prescrizione si rischia di ingolfare i tribunali. Per questo si chiede alla politica di mettere mano alla riforma della giustizia. A che punto siamo? “La richiesta del Presidente è di incrementare gli organici e organizzare un sistema di riforme e strutture che diminuisca i tempi del processo. Proprio quello che stiamo facendo con un investimento, a partire dalla scorsa legge di stabilità, di 9 miliardi di euro in ... lanotiziagiornale

