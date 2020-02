Beppe Sala: «Il collegamento Genova-Milano in 45 minuti è un’opportunità soprattutto per la Liguria» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il sindaco di Milano ospite a Camogli del Forum dell’educazione: dialoghiamo con i Cinquestelle e il Pd si apra davvero «Non credo nell’Italia delle troppe amministrazioni: il regionalismo a 20 ha fallito. E mi chiedo perché il Tigullio non sia un comune unico» ilsecoloxix

HuffPostItalia : 'Antifa Hier', qui vive un antifascista. Il gesto di Beppe Sala contro le scritte antisemite - ilpost : Il cartello sulla porta del sindaco di Milano - milanodabereee : RT @meteoeradar: MILANO: blocco traffico Fino alle ore 18 a #Milano sarà in vigore il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Il #sind… -