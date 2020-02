Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, anticipazioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Un nuovo weekend è appena incominciato, ma le tre soap di Canale 5 non vanno in vacanza. Ecco cosa succederà sabato 1 e domenica 2 febbraio a Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Beautiful, news: la festa di benvenuto per “Phoebe” Nell’ultima puntata trasmessa, Hope (Annika Noelle) ha accettato la proposta di Ridge (Thorsten Kaye) ed Eric (John McCook) di rilanciare la Hope for The Future; in questo modo, la ragazza spera di affrontare il dolore per la perdita della piccola Beth, in realtà adottata inconsapevolmente da Steffy (Jacqueline McInnes Wood). Nel frattempo, Zoe (Kiara Barnes) ha fatto la conoscenza di Flo (Katrina Bowden): insospettita, la modella ha fatto alla ragazza alcune domande sul suo rapporto con il padre Reese (Wayne Brady). sabato e domenica, l’adozione di “Phoebe” verrà ufficialmente formalizzata, tant’è che Hope inviterà Liam ... tvsoap

TiredHyunnn : RT @Th3Cup0fT3a: So... Pondré el boceto de una Sakura de #JibakuShounenHanakokun She's beautiful uwu - draqonsIayer : una volta andai a una festa rock e mi ero divertita tantissimo avevano messo rhcp pantera rammstein green day bon j… - MivantoO : Bisogna sapere cosa si vuole. Bisogna avere il coraggio di dirlo e, una volta detto, bisogna avere il coraggio di f… -