Basket: Milano espugna Brindisi, Virtus Bologna in tranquillità su Pesaro negli anticipi della 21a giornata di Serie A 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Giorno di big, il sabato sera che apre il 21° turno della Serie A 2019-2020. E i pronostici sono rispettati, dal momento che l’Olimpia Milano espugna il parquet del PalaPentassuglia di Brindisi, mentre la Virtus Bologna regola il fanalino di coda Pesaro, che regge per due quarti, e resta leader. Tanto in Puglia quanto al PalaDozza ci sono stati molti momenti, e modi, per ricordare Kobe Bryant con coreografie, luci esterne al palasport di Piazza Azzarita, vetrofania sui tabelloni e doppia infrazione di 24 e 8 secondi. HAPPY CASA Brindisi-AX ARMANI EXCHANGE Milano 74-77 (16-14, 34-32, 49-56) La partita inizia senza che le due squadre riescano a mettersi in chissà quale difficoltà, con Tarczewski, Scola e Rodriguez che producono buon Basket per Milano e, dall’altra parte, Brown, Stone e Banks che si presentano correttamente al PalaPentassuglia. Il primo vantaggio oltre il ... oasport

OA_Sport : Basket: Milano espugna Brindisi, Virtus Bologna in tranquillità su Pesaro negli anticipi della 21a giornata di Seri… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #LBASerieA L'#OlimpiaMilano sbanca il parquet di #Brindisi guidata da #Sykes e #Tarczewski, #Brescia agganciata in cla… - Gazzetta_it : #Basket Anticipi della #Serie A di #basket: ok #Virtus e #Olimpia -