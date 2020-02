Basket: Milano espugna Brindisi, Virtus Bologna in tranquillità su Pesaro negli anticipi della 21a giornata di Serie A 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Giorno di big, il sabato sera che apre il 21° turno della Serie A 2019-2020.... L'articolo Basket: Milano espugna Brindisi, Virtus Bologna in tranquillità su Pesaro negli anticipi della 21a giornata di Serie A 2020 proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

OA_Sport : Basket: Milano espugna Brindisi, Virtus Bologna in tranquillità su Pesaro negli anticipi della 21a giornata di Seri… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #LBASerieA L'#OlimpiaMilano sbanca il parquet di #Brindisi guidata da #Sykes e #Tarczewski, #Brescia agganciata in cla… - Gazzetta_it : #Basket Anticipi della #Serie A di #basket: ok #Virtus e #Olimpia -