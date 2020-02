Barra, incendia la casa della ex compagna, 77enne arrestato (Di sabato 1 febbraio 2020) Un uomo di 77 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai poliziotti a Barra, zona est di Napoli: è accusato di avere tormentato per diverso tempo la ex compagna e, malgrado fosse già destinatario di un divieto di avvicinamento nei luoghi da lei frequentati, era tornato davanti alla casa della vittima e aveva appiccato un incendio all'abitazione. fanpage

