Bari, la festa del clan al Libertà come rito religioso: dopo la denuncia del sindaco rimosse le luminarie (Di sabato 1 febbraio 2020) Polizia e vigili urbani hanno bloccato la strada e rimosso le luci. La festa in programma domenica 2 febbraio con processione, musica e fuochi d'artificio. Decaro: "In quella strada ci sarà la città non la festa del clan" repubblica

Bari - i preparativi della festa di fine anno : nel Murattiano scattati i primi divieti : Su corso Vittorio Emanuele iniziata la costruzione del grande palco per il concerto che sarà trasmesso su Canale 5

Bari - la lezione geniale del professore fa impazzire (dalle risate) i suoi studenti : la matematica diventa una festa tra seni e coseni : Lui si chiama Alessio Pomponio, è professore associato di analisi matematica e insegna al Politecnico di Bari . A lezione , agli studenti del primo anno, ha spiegato la trigonometria con la metafora della festa , i cui invitati sono proprio le funzioni. X, -X, seno e coseno vengono rappresentate dai gesti del professore , che racconta l’aneddoto della festa con giochi di parole che suscitano l’ilarità dei ragazzi. Un modo di insegnare ...

Bari - riaperto il teatro Piccinni : due giorni di festa dopo 9 anni di restauri. Decaro : "Una gioia per tutta la città" : Due giorni di spettacoli e concerti per celebrare la conclusione dei lavori. La regista degli eventi Licia Lanera: "Una città si salva anche attraverso il teatro"

