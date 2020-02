Barcellona-Levante, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Barcellona – Levante domenica ore 21:00 La brutta sconfitta al Mestalla per 2-0 nel turno di campionato scorso è stata la prima di Quique Setien da allenatore del Barcellona. È stata poi prontamente sfruttata dal Real Madrid, salito da solo al primo posto in classifica, ma non ha destato particolari preoccupazioni, benché il Valencia sia stato superiore per lunghi tratti della partita. Nella successiva partita degli ottavi di Coppa del Re, giovedì scorso in casa contro il Leganes, il Barcellona ha facilmente vinto 5-0. Per evitare qualsiasi brutta figura Setien se l’è giocata con i titolari, incluso Messi, autore di due gol. C’era anche Arturo Vidal, giocatore salito in cima alle preferenze del nuovo allenatore nonostante l’agguerrita concorrenza a centrocampo. Il cileno ha quindi lasciato il campo dopo un’ora di gioco, per ragioni di turnover, ... ilveggente

